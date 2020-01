Trump apelida ativistas do clima de “profetas da desgraça”

O Presidente dos Estados Unidos falou esta terça-feira no Fórum Económico Mundial de líderes mundiais em Davos, na Suíça, onde apelidou os ativistas contra as alterações climáticas de “profetas da desgraça” e “herdeiros dos leitores de sinas do passado”.

O foco de Davos este ano é precisamente o ambiente e Trump referiu-se ao tema, de forma breve, dizendo que os Estados Unidos iam juntar-se a uma iniciativa de plantar um bilião de árvores. “Acredito firmemente no ambiente. Quero ter a água mais limpa e o ar mais limpo”, afirmou o Presidente.

No resto do seu discurso Donald Trump aproveitou para elogiar o estado da economia americana e agradeceu às empresas estrangeiras que estão a investir no país.

A presença do Presidente e as suas palavras mereceram algumas críticas de outros participantes. A jovem ativista Greta Thunberg lamentou as “palavras e promessas vazias” de líderes mundiais que dizem “que as crianças não se devem preocupar, nem ser demasiado pessimistas, depois nada, silêncio”.

Também o economista e Nobel da Paz Joseph Stiglitz criticou o Presidente e a sua condenação dos “pessimistas”, dizendo “é como se as coisas que estamos a ver com os nossos olhos não estivessem lá. É espantoso”.