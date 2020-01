Médico avisa que coronavírus pode chegar a Portugal

Os casos por infeção por coronavírus, que na China já fez seis mortos, podem chegar a Portugal. O alerta parte do presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai reunir de emergência o seu comité de peritos, esta quarta-feira, para avaliarem e decidirem se o surto que começou na China constitui uma emergência internacional.

Um dado, todavia, é certo: sendo transmissível de pessoa para pessoa, o surto pode “também chegar a Portugal”, segundo Ricardo Mexia.

Ricardo Mexia diz que “essa possibilidade existe porque vivemos num mundo global, onde se viaja com facilidade, o que propicia que os casos de infeção possam disseminar-se”.

O presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, acrescenta, no entanto, que “localmente já existe um sistema montado para identificar os casos de uma forma mais ágil”.

"As autoridades de cada país estão à espera das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que amanhã vai reunir", mas Ricardo Mexia não tem dúvidas de que “as autoridades dos diversos países poderão adotar medidas diferentes, mas os hospitais e unidades de saúde têm planos de contingência e num cenário de emergência pode-se montar essa resposta”.

Outro dado importante a ter em conta nesta altura, segundo este clínico é o facto de a Comissão Nacional de Saúde da China ter anunciado que “a nova estirpe é transmissível entre seres humanos e isso implica uma abordagem diferente, que faz lembrar o SARS – síndrome respiratória aguda grave de 2003”.

O novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, onde duas centenas de pessoas foram contagiadas. Também há dois casos confirmados no Japão e na Coreia do Sul, de pessoas com origem na China.