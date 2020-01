China confirma sexta vítima mortal do coronavírus

As autoridades chinesas confirmaram a sexta vítima mortal por infeção do coronavírus, que provoca uma espécie de pneumonia, na cidade chinesa de Wuhan.

O novo balanço foi feito pelo autarca da cidade, numa mensagem televisiva, citada pela agência Reuters. Também estão confirmados 258 casos.

Entretanto, a Comissão Nacional de Saúde da China anunciou que a nova estirpe é transmissível entre seres humanos.



Os peritos chineses confirmam que o vírus pode ser transmitido de pessoa para pessoa e já infetou, inclusivamente, funcionários de um hospital.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai reunir de emergência o seu comité de peritos, esta quarta-feira. Os peritos vão decidir se o surto que começou na China constitui ou não uma emergência internacional.

O novo coronavírus foi identificado em Wuhan, na China, onde duas centenas de pessoas foram contagiadas. Também há dois casos confirmados no Japão e na Coreia do Sul, de pessoas com origem na China.