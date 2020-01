Toyota chama à oficina 3,4 milhões de viaturas em todo o mundo

A Toyota anunciou esta terça-feira que vai mandar recolher às oficinas 3,4 milhões de viaturas em todo o mundo, devido a um problema no sistema de airbag.



A anomalia abrange os modelos Corolla, produzidos entre 2011 e 2019, Matrix (2011-2013), Avalon (2012-2018) e Avalon Híbrido (2013-2018).

Um total de 2,9 milhões de viaturas são do mercado dos Estados Unidos e as restantes 500 mil de outros países.

As viaturas em causa podem ter um problema no sistema de segurança que impede a abertura do airbag em caso de acidente.

A reparação que será feita nos concessionários da Toyota consiste na instalação de um filtro de ruído entre o módulo de controlo do airbag e a cablagem.