Prestação histórica de Damian Lillard trava os Warriors

Ninguém nos Golden State Warriors conseguiu parar Damian Lillard. O base teve uma prestação histórica e apontou quase metade dos pontos na vitória dos Portland Trail Blazers contra os Warriors, por 129-124.

O base apontou 61 pontos, o melhor registo da carreira num só jogo, 10 ressaltos e sete assistências. Lillard fez 11 triplos, igualmente o melhor registo da carreira.

O jogo foi para prolongamento depois de ter terminado o tempo regular empatado a 113 pontos. Whiteside tambem registou um duplo-duplo com 17 pontos e 21 ressaltos.

Do lado dos Warriors, Alec Burks foi quem mais se destacou, com 33 pontos, sete ressaltos e oito assistências. Russell e Paschall também registaram mais do que 20 pontos, mas não evitaram a queda.

Os Golden State Warriors, que lutaram pelo título nos últimos cinco anos, continuam no último lugar da conferência oeste, com 10 vitórias e 35 derrotas. Já os Portland Trail Blazers estão "à porta" de um lugar de play-off, no 10º posto, com 19 vitórias e 26 derrotas.

Outros resultados:

Washington Wizards 106-100 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 117-122 Toronto Raptors

Brooklyn Nets 111-117 Philadelphia 76ers

Charlotte Hornets 83-106 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 86-106 New York Knicks

Houston Rockets 107-112 Oklahoma City Thunder

Memphis Grizzlies 116-126 New Orleans Pelicans

Miami Heat 118-113 Sacramento Kings

Milwaukee Bucks 111-98 Chicago Bulls

Boston Celtics 139-107 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 100-107 Denver Nuggets

Phoenix Suns 118-120 San Antonio Spurs

Utah Jazz 118-88 Indiana Pacers