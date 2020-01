Taça da Liga, um reforço e as claques na gaiola

O arranque da "final-four" da Taça da Liga, a iminente contratação de Sporar e a deslocação das claques do Sporting no Estádio de Alvalade são os principais destaques das manchetes dos jornais desportivos desta terça-feira.

O "Record" dá destaque ao acordo total entre Sporting e Slovan Bratislava para a contratação do avançado: "Sporar chega hoje", pode ler-se.

"A Bola" também faz manchete sobre o Sporting, mas com a decisão da direção de trocar as claques do local no estádio devido à utilização de pirotecnia. "Claques vão para a gaiola", diz o jornal.

Já "O Jogo" destaca o arranque da fase final da Taça da Liga, com a primeira meia-final entre Sporting e Braga. "A 13ª", pode ler-se, em referência ao número de edições da prova, que tem o futuro envolto em incerteza.

As movimentações de mercado do Benfica e o FC Porto-Vitória de Guimarães para a Taça da Liga são os outros destaques na manchete.