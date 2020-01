Ivo Vieira quer aproveitar "apoio massivo" dos adeptos e eliminar o FC Porto da Taça da Liga

O Vitória de Guimarães terá "apoio massivo" na meia-final da Taça da Liga, em Braga, contra o FC Porto. A expressão é de Ivo Vieira, treinador da equipa minhota, que quer aproveitar o apoio dos adeptos para conquistar a presença na final da prova.

"É habitual esse acompanhamento e paixão dos adeptos. Queremos vencer esta competição. Temos esta meia-final e vamos lutar pelo resultado para estar presentes na final. Sabemos que temos um adversário muito competitivo, competente e que quer o mesmo objetivo. Vamos lutar e acreditar no que podemos fazer. Será massivo o apoio que vamos ter em Braga", disse, em conferência de imprensa.

Ivo Vieira não acredita que o Porto estará fragilizado após a derrota caseira contra o Sporting de Braga, para o campeonato.

"É uma competição diferente. É um jogo a eliminar em que não há margem para recuperar. Queremos ganhar e passar para a final. Estamos à espera de um Porto forte, não acreditamos em maus momentos, nem fragilidades. O Porto tem um plantel muito valioso e bem orientado", acrescenta.

O técnico recordou a derrota no campeonato contra o FC Porto, por 3-0, e brincou com a expulsão de Tapsoba no primeiro minuto de jogo: "Fundamental é começar com 11 e terminar com 11. Esse jogo foi há algum tempo, não posso puxar a cassete de forma precisa", recorda.

Taça da Liga pode dar vaga europeia no futuro

Ivo revela que os clubes e a Liga têm discutido a possibilidade do vencedor da Taça da Liga ter acesso às provas europas, um fator que pode aumentar ainda mais a aposta dos clubes na competição.

"É fundamental registar a vontade das pessoas nesse sentido. Estive num espaço em que discutimos várias coisas a acrescentar no futebol português. Os responsáveis estão nessa luta para que exista esse espaço após a conquista. Sinto que as pessoas têm vontade que isso aconteça e para os treinadores será mais uma motivação", explica.

O FC Porto-Vitória de Guimarães joga-se na quarta-feira, às 19h45, a contar para a meia-final da Taça da Liga, com relato e acompanhamento na Renascença.