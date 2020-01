Contra 11 ou contra 10, Rúben Amorim acredita que o Braga "foi superior"

Rúben Amorim realçou a superioridade do Sporting de Braga frente ao Sporting, independentemente do número de jogadores que o adversário tinha em campo, na meia-final da Taça da Liga, ganha pelos minhotos.

"Os jogadores estão de parabéns, fizeram um excelente jogo. É importante estarmos nas finais e termos estas vitórias consecutivas. O Braga teve quase sempre o controlo do jogo. Quem viu o jogo viu um Braga superior ao Sporting. A expulsão tornou mais difícil arranjar o espaço. No fim do jogo, conseguimos. Não há dúvida nenhuma de que o Braga foi superior, com 11 ou com 10. É uma vitória justa do Braga", frisou o técnico arsenalista, em conferência de imprensa.

Apesar de estar a fazer o que o Braga almejava há muito - ganhar aos grandes de forma consistente -, Rúben Amorim recusa ser colocado acima dos seus antecessores: "É injusto dizermos que somos muito mais fortes que antigamente porque ganhámos ao Sporting e ao Porto. Às vezes, um detalhe muda tudo. Um penálti falhado, uma expulsão."

A atitude de Mathieu no balneário

Agora, entre FC Porto e Vitória de Guimarães, "duas equipas de excelente qualidade", Rúben Amorim não tem preferência. Se o FC Porto "é um claro favorito sempre que entra", fazendo do Braga um "outsider", o que permite jogar melhor com as expectativas, uma final frente ao Vitória teria um sabor especial, devido à rivalidade entre cidades e clubes.

O Sporting terminou o encontro com nove jogadores, fruto das expulsões de Bolasie, por volta da hora de jogo, e de Mathieu, já nos descontos. O cartão vermelho direto ao francês, por uma falta sobre Ricardo Esgaio, fez estalar a confusão no relvado. Contudo, Rúben Amorim fez questão de destacar uma bonita atitude do central do Sporting, após o jogo:

"No final do jogo, o Mathieu foi ao nosso balneário, puxou pelo Esgaio e pediu-lhe desculpa. Isto realça a qualidade e atitude do jogador e a grandeza do seu clube. Para mim, isso é que se deve realçar."