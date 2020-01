Chicharito vai marcar golos em Los Angeles

O LA Galaxy confirmou, esta terça-feira, a contratação de Chicharito Hernández ao Sevilha.

O avançado, de 31 anos, melhor marcador da história da seleção do México, é o escolhido para colmatar a saída de Zlatan Ibrahimovic, que rumou ao AC Milan, após terminar contrato, na equipa norte-americana.

Chicharito já jogou por dois clubes, esta época. Disputou dois jogos pelo West Ham, com um golo marcado, antes de rumar, ainda no verão, ao Sevilha, clube pelo qual apontou três golos em 15 encontros. Só o facto de rumar aos Estados Unidos, um país onde a época desportiva corresponde ao ano civil, lhe permite representar um terceiro clube.

Javier Hernández, o verdadeiro nome do ponta de lança mexicano, foi lançado no Chivas, antes de rumar ao Manchester United, em 2010, onde jogou durante seis temporadas, com um empréstimo de meia época ao Real Madrid pelo meio. Entre 2015 e 2017, defendeu o Bayer Leverkusen, para depois regressar a Inglaterra, para representar o West Ham.