Adversário do Sporting na Liga Europa eliminado por equipa do terceiro escalão

O Basaksehir, adversário do Sporting na Liga Europa, foi eliminado da Taça da Turquia por uma equipa da terceira divisão, o Kirklarelispor.

As duas equipas tinham empatado na primeira mão a um golo, em Istambul.

Na manhã desta terça-feira, voltou a registar-se uma igualdade, desta feita a zero. O golo marcado fora pelo Kirklarelispor foi decisivo para eliminar a equipa que vai defrontar o Sporting nos próximos dias 20 e 27 de fevereiro.

O Basaksehir, formação que tem no seu plantel jogadores como Robinho, Demba Ba, Clichy, Skrtel, Topal, Jojic, Inler, Visca, Elia e Crivelli, para além do português Miguel Vieira, é segunda classificada da Liga Turca a quatro pontos do líder Sivaspor.

No campeonato, a equipa de Istambul não perde há 16 jornadas consecutivas.