Funeral do piloto Paulo Gonçalves realiza-se na sexta-feira

As cerimónias fúnebres do piloto Paulo Gonçalves, que morreu no Rali Dakar, vão realizar-se na quinta e sexta-feira, anunciou a Câmara de Esposende.

“O cortejo fúnebre passará, na quinta-feira, cerca das 11h30, pelo centro de Esposende, antes de rumar a Gemeses, onde decorrerão as cerimónias fúnebres”, informa a autarquia, em comunicado.

“A última homenagem a Paulo Gonçalves decorrerá no trajeto do cortejo fúnebre, prevendo-se a concentração de motos na marginal-sul de Esposende. À passagem do cortejo fúnebre pela Praça do Município será cumprido um minuto de silêncio, antes de rumar a Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente a partir das 16h00”, adianta o município.