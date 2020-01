Makaridze pode estar perto do Benfica

Giorgi Makaridze pode estar muito perto de reforçar o Benfica já neste mercado de transferências, segundo escreve "A Bola".

De acordo com a publicação, o negócio está praticamente fechado entre Benfica e Vitória de Setúbal, mas a integração no plantel está dependente da saída por empréstimo de Zlobin ou Svilar. Helton Leite, do Boavista, foi também novamente associado às águias.

"A Bola" revela que o negócio poderá ficar feito por 1,5M, sendo que o Vitória de Setúbal teria pedido 1 milhão mais a cedência de Nuno Santos, médio da equipa B.

Paulo Gomes, novo presidente do Vitória de Setúbal, garantiu, na segunda-feira, que Makaridze só sairá pela cláusula, que está fixada no milhão de euros: "Estamos a estudar o caso do Makaridze. Tem uma cláusula de rescisão. Se for batida, teremos de vender, mas se não for, teremos de rever a situação e o treinador terá algo a dizer. A cláusula é de um milhão".

Makaridze chegou a Setúbal em janeiro do ano passado. Soma 32 jogos pela equipa principal. Aos 29 anos, Makaridze passou pelo Dinamo Tbilisi, Le Mans, DOXA (Chipre), Feirense, Moreirense e Rio Ave.