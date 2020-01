Sporting não sente "vai, não vai" de Bruno Fernandes

O treinador adjunto de Silas no Sporting, Emanuel Ferro, garante que a equipa não sente a indecisão no processo da saída de Bruno Fernandes.

"O Bruno treinou e, treinando, estará na convocatória. Quem lê jornais e notícias acaba por sentir mais do que nós a questão do 'vai, não vai'. Nós não sentimos o 'vai, não vai' do Bruno. Sentimos o Bruno sempre connosco, um jogador altamente competitivo e envolvido. Isso não vai mudar", afiançou, esta segunda-feira, em conferência de imprensa.

Emanuel Ferro fazia a antevisão da meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting de Braga, marcada para terça-feira. O Sporting corre o risco de, subitamente, perder Bruno Fernandes para uma transferência.

O adjunto de Silas não está preocupado com a possibilidade de ficar sem o capitão meras horas antes da partida, nem se preocupa com "planos B":

"Não há planos B nas equipas, há resolução de questões. Convivemos com isso diariamente na competição. É público e óbvio a importância que o Bruno tem neste Sporting. No entanto, o Bruno já não jogou, e são planos de jogo em função de cada circunstância. O Bruno tem treinado connosco e estará convocado para o jogo de [terça-feira]."