Sousa Cintra "triste" com arrastar do processo da saída de Bruno Fernandes do Sporting

Sousa Cintra está "triste" com a forma como o processo da transferência de Bruno Fernandes tem sido gerido. O ex-dirigente, que geriu o Sporting na transição para o mandato de Frederico Varandas, acredita que este arrastar da "novela" não é bom para nenhuma das partes.

Bruno Fernandes, que antes do dérbi com o Benfica era apontado como estando muito perto do Manchester United, voltou a treinar, esta segunda-feira, em Alcochete, a pouco mais de 24 horas da meia-final da Taça da Liga, frente ao Braga. O processo continua a atrasar-se e sem fim à vista. Em entrevista a Bola Branca, Sousa Cintra salienta que o capitão "merecia que as coisas se resolvessem de outra forma".

"Fico triste com aquilo que vejo sobre o Bruno Fernandes. Triste, porque, de facto, é o melhor jogador a atuar em Portugal. É um jogador que faz a diferença entre os demais, não só como profissional, mas também como pessoa, porque é uma pessoa encantadora e merecia que as coisas se resolvessem de outra forma. Esta situação do sai, não sai, não é boa para ninguém: nem para o Sporting, nem para o jogador, nem para o futebol português. Deviam saber resolver isto com mais determinação", assinala.

Sousa Cintra contra incêndios

Questionado sobre se Frederico Varandas tem capacidade para unir os sportinguistas em torno do clube, Sousa Cintra diz não querer "incendiar as coisas". Contudo, relembra que "contra factos não há argumentos":

"Varandas não tem conseguido unir os sportinguistas, mas isso não quer dizer que não venha a conseguir. A verdade é que as coisas se têm arrastado e os resultados não têm sido bons. E são os resultados que ditam o sucesso ou o insucesso de uma direção de um clube."

Sousa Cintra apela a que as partes em desacordo no Sporting dialoguem. No seu entender, é essencial que se resolva "alguns problemas que estão sempre a aparecer, como as claques e as contratações".

"A forma como o Sporting tem conduzido estas coisas todas não tem sido nada agradável, mas espero que o presidente e a restante direção consigam encontrar as melhores soluções para tranquilizar o Sporting e para que o Sporting possa viver em paz, visto que, até aqui, tem sido só tormenta de forma continuada", aponta o antigo dirigente.