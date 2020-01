Söderström avisa o Vitória de Guimarães que o Porto raramente perde dois jogos seguidos

O FC Porto nunca venceu a Taça da Liga, bem como o Vitória de Guimarães que participa pela primeira vez numa final four. A dois dias do jogo da meia-final, Bola Branca ouviu Fredrik Söderström. O antigo médio sueco, que jogou cinco anos nos minhotos e pertenceu quatro anos aos quadros dos dragões, avisa o Vitória que o Porto raramente perde dois jogos consecutivos, sublinhando que a derrota com o Braga para o campeonato pode ser prejudicial para os vimaranenses.

"O FC Porto-Vitória de Guimarães é sempre um jogo grande. É um clássico. É um jogo difícil para ambas as equipas porque tudo pode acontecer. Normalmente, quando o Porto perde, nunca perde o jogo seguinte, portanto é ainda mais difícil para o Guimarães. Se calhar tinha sido melhor se o Porto tivesse ganho o último jogo porque normalmente o Porto nunca perde dois jogos seguidos, por isso é complicado para o Vitória", afirma.



O antigo médio sueco elogia o trabalho de Sérgio Conceição no FC Porto e apesar do atraso para o Benfica, Soderstrom vê em Sérgio Conceição um treinador que ainda tem muito para dar ao FC Porto

"O Sérgio teve muito sucesso no Porto até agora. Não depende sempre só do treinador. Há jogadores que têm que jogar e têm que trabalhar também. O plantel às vezes está mais forte, outras vezes está mais fraco e o treinador tem de tentar fazer o melhor trabalho possível e acho que o Sérgio ainda pode dar muito ao Porto", sublinha.



Terminada a primeira volta do campeonato português, o Benfica lidera com 7 pontos de vantagem sobre o FC Porto, mas Frederik Soderstrom considera que a questão do título ainda não está fechada.



"A distância é grande, mas ainda faltam muitos jogos. Acho que o Porto vai apertar mais. O Benfica está a fazer uma excelente época também, e dificilmente perde pontos. Mas ainda está tudo em aberto", concluiu.



O Vitória de Guimarães-FC Porto está agendado para as 19h45 desta quarta-feira e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.