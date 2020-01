Borussia Dortmund pode levar Tomás Esteves do FC Porto

O Borussia Dortmund está interessado em Tomás Esteves e os 10 milhões da cláusula de rescisão do lateral-direito, de 17 anos, servem de incentivo, segundo avança o jornal "A Bola", esta segunda-feira.

Tomás Esteves tem contrato com o FC Porto até junho de 2021 e, apesar do potencial e de estar à mercê de "tubarões", ainda não renovou. Esta época, ainda só tem 15 minutos disputados pela equipa principal, embora faça parte dos trabalhos desde o arranque do curso - foi mesmo várias vezes titular durante a pré temporada. Isto abre espaço a que o Dortmund, que tem adotado uma estratégia de aposta em valores emergentes, possa sonhar com a contratação do defesa.

Devido aos problemas financeiros, o FC Porto precisa de vender até ao verão. Zé Luís poderá deixar o Dragão, após ter perdido espaço nas contas de Sérgio Conceição. Tomás Esteves é outro forte candidato.

O FC Porto já renovou com Fábio Silva e Vítor Ferreira. A outra jóia da coroa, Fábio Vieira, não renovou recentemente, mas tem contrato até 2022 e cláusula de 30 milhões de euros. O único dos jovens a quem se augura maior potencial que continua "desprotegido" é Tomás Esteves.

Na temporada passada, Tomás Esteves, de 17 anos, sagrou-se campeão nacional e europeu pelo FC Porto. Já esta época, a UEFA incluiu-o numa lista de 50 jovens talentos a seguir, juntamente com Fábio Silva.