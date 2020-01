Paulo Pedroso deixa o Partido Socialista

O antigo ministro e deputado Paulo Pedroso anunciou que deixou de ser militante do Partido Socialista (PS).



“Eu hoje sou um socialista democrático, preocupado com o futuro do sindicalismo e desvinculado da militância partidária”, escreveu Paulo Pedroso na sua conta no Facebook.

Pedroso, de 54 anos, confirmou ao Expresso que deixou de ser militante do PS, mas sem avançar as razões para esta decisão.

O atual administrador no Banco Mundial já deixou de ser militante há alguns meses, mas só agora anunciou a sua decisão publicamente.

No entanto, na mensagem publicada no Facebook, o antigo ministro do Trabalho e Solidariedade Social no Governo de António Guterres diz que partilha com o líder da UGT, Carlos Silva, “o desencanto” com o modo como atual PS “trata, não a UGT, mas o sindicalismo em geral”.

Paulo Pedroso dá o exemplo do programa eleitoral do PS nas últimas eleições legislativas, que relegou o partido para "o papel de árbitro descomprometido na concertação social, equidistante de empregadores e trabalhadores, que é contra o seu património genético e mesmo a sua declaração de princípios", critica.

"É certo que logo a seguir às eleições, o Governo avançou com propostas de revalorização salarial na concertação que contrariam essa visão. Mas, se for a sério, é a manifestação de um voluntarismo governamental que prescinde dos sindicatos, uma fórmula que não costuma dar resultados duradouros, porque demasiado dependente dos ciclos políticos", lamenta.



Paulo Pedroso fala num desvio pró-negócios no Partido Socialista, dando o exemplo das alterações à legislação laboral e a ausência de sindicalistas na lista de deputados.

"A escolha das listas de deputados, que relegou os sindicalistas socialistas para fora do Parlamento foi o corolário lógico de um desvio pro-business que é visível na posição do governo face à legislação laboral e no desequilíbrio dado na atenção a empresas e a trabalhadores", escreveu o antigo ministro.