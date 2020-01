Rapaz de 18 anos esfaqueia colega em escola de Gondomar

Um jovem de 18 anos esfaqueou, esta segunda-feira, outro de 16 numa escola de Fânzeres, em Gondomar, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A vítima foi transportada ao Hospital de São João e, de acordo com informações chegada ao Comando Territorial da GNR do Porto, não corre risco de vida.

O caso ocorreu pelas 10h30 na Escola EB 2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres, Gondomar.

O autor da agressão colocou-se em fuga, mas acabou por se entregar no posto da GNR local, adiantou à agência Lusa fonte policial.

Alegado agressor foi suspenso

O suspeito de ter esfaqueado o colega foi suspenso e será alvo de um processo disciplinar, indica o Ministério da Educação.

"A direção da escola instaurou um processo disciplinar a um aluno que, consequentemente, está suspenso. O caso está entregue às autoridades", indica resposta enviada à agência Lusa pelo gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

"Tal como tem sido reiteradamente dito, o Ministério da Educação repudia veementemente todas as formas de violência, em particular em ambiente escolar, convidando todos para uma atitude proativa de prevenção de comportamentos violentos e de desrespeito", termina a nota do Ministério da Educação.



As razões para o incidente na Escola EB 2,3 de Santa Bárbara, em Fânzeres, não são conhecidas.

[notícia atualizada às 21h01]