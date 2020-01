Mau tempo. Castro Daire, Mangualde e Pampilhosa com cortes de energia elétrica

Os concelhos de Castro Daire e Mangualde, no distrito de Viseu, e Pampilhosa da Serra, em Coimbra, estão com problemas de abastecimento de energia elétrica devido à queda de árvores, provocada pela depressão Glória, anunciou esta segunda-feira a EDP.



De acordo com um comunicado enviado pela EDP, "as fortes rajadas de vento, associadas à depressão Glória, provocaram danos significativos na rede elétrica" em vários distritos do centro do país.

"Neste momento, os municípios de Castro Daire, Pampilhosa da Serra e Mangualde são os mais afetados, com 28 linhas de média tensão inoperacionais, a grande maioria devido à queda de árvores", explicita a empresa de distribuição de energia elétrica, acrescentando que "ativou o seu plano operacional de atuação em crise" e mobilizou 150 operacionais para resolver as avarias e repor o fornecimento de energia elétrica.

A EDP assegura também que a situação deverá estar "ultrapassada até o final do dia de hoje" e que os "casos considerados mais críticos" estão a ser assegurados "com recurso a 25 geradores" que foram instalados.

Os distritos de Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja e Portalegre estiveram hoje sob aviso amarelo, até às 18h00, enquanto em Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra o aviso prolonga-se até às 12h00 de terça-feira.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Este aviso deveu-se à previsão de vento moderado a forte de norte/nordeste, por vezes com rajadas até 80 quilómetros por hora, podendo atingir os 110 quilómetros por hora nas terras altas.