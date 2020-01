Carris transportou mais de 139 milhões de passageiros em 2019

A Carris transportou, no ano passado, 139,5 milhões de passageiros, um aumento de 11% face a 2018. O número de crianças a utilizar a transportadora aumentou 26% e o de idosos 14%, anunciou, esta segunda-feira, a empresa.

Em comunicado, a Carris avançou que foram transportadas mais 3,3 milhões de crianças e mais 25 milhões de utilizadores "séniores" e que, no total, esta rede de transportes percorreu perto de 33 milhões de quilómetros.

A empresa realçou ainda que foram efetuadas cerca de 90 melhorias no serviço prestado e "não só as medidas previstas no Plano de Atividades e Orçamento de 2019, como também um conjunto de outros esforços e reforços na oferta".