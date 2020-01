Turismo mundial aumenta pelo décimo ano consecutivo

Em 2019, registaram-se 1.500 milhões de chegadas internacionais, mais 4% do que no ano anterior, o que significa que o turismo mundial cresceu pelo 10º ano consecutivo, de acordo com os dados divulgados, esta segunda-feira, pela Organização Mundial do Turismo (OMT).

A responsável pela Inteligência de Mercado e Competitividade da OMT, Sandra Carvao, citada pela agência de notícias espanhola EFE, avançou que o aumento é de cerca de 54 milhões de turistas em 2018.

As chegadas internacionais cresceram em todas as regiões do mundo, no ano passado, mas a incerteza em torno da saída do Reino Unido da União Europeia, a falência da Thomas Cook, as tensões geopolíticas e sociais e a desaceleração da economia global fizeram com que o crescimento fosse mais moderado, comparativamente com as "excecionais" taxas de crescimento registadas em 2017 (7%) e 2018 (6%), acrescentou a responsável.