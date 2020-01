Príncipe Harry sobre afastamento da realeza. “Quero que ouçam a verdade por mim”

O príncipe Harry expressou, este domingo, “grande tristeza” pelas circunstâncias do afastamento da família real britânica.

Num discurso durante um jantar da Sentebale, instituição de caridade da qual é fundador, o Duque de Sussex negou tentar fugir às suas responsabilidades e garantiu ter “o maior respeito” pela Rainha Isabel II.

"Só posso imaginar o que já devem ter ouvido e lido nas últimas semanas. Por isso quero que ouçam a verdade por mim, tanto quanto posso partilhar, não como príncipe, não como duque, mas como Harry”, pediu.

Nas primeiras declarações públicas desde que comunicou a sua decisão, a 8 de Janeiro, o filho mais novo do príncipe Carlos e da princesa Diana acrescentou que tanto ele como a mulher, Meghan Markle, tinham esperança de “continuar a servir a Rainha, a Commonwealth e as associações militares, mas sem financiamento público”.

Num comunicado, emitido no sábado, o Palácio de Buckingham anunciou que o casal deverá perder os títulos reais a partir da primavera, e deixar de beneficiar de fundos públicos.

O mesmo documento adianta que o casal decidiu devolver à coroa britânica as verbas gastas na renovação de Frogmore Cottage, a mansão nos arredores de Londres para onde foram viver depois do casamento, e que continuará a ser a sua residência no Reino Unido. De acordo com a imprensa, o casal ira devolver quase três milhões de euros.