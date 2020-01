Coronavírus faz três mortos na China e chega à Coreia do Sul

A Coreia do Sul confirmou, esta segunda-feira, o primeiro caso de uma nova forma de pneumonia viral, que já causou três vítimas mortais a China.

A paciente infetada é uma mulher chinesa de 35 anos que terá sido intercetada à entrada do país, com sintomas como febre alta.

"A paciente confirmada foi identificada na fase de quarentena e não há perigo de exposição da comunidade. Aqueles que entraram em contato, incluindo passageiros e tripulação de aeronaves, estão atualmente sob vigilância", adiantou fonte do Centro de Controle e Prevenção de Doenças Coreia do Sul, citada pela agência Reuters.

As autoridades de saúde da China confirmam mais de 200 pessoas infetadas com o novo coronavírus que eclodiu na cidade chinesa de Wuhan, incluindo duas na Tailândia e uma no Japão.

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças Coreia do Sul elevou o nível de alerta de infecção de "atenção" para "cautela", na sequência do primeiro caso confirmado do vírus.

Os coronavírus são uma grande família de vírus, e podem causar infeções que vão da gripe comum à SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave).