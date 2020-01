João Sousa entra na Austrália como número 59 do "ranking"

João Sousa vai entrar no Open da Austrália como o 50.º classificado do "ranking" ATP, de acordo com a atualização desta segunda-feira.

O melhor tenista português de sempre caiu um lugar, mas continua no "top-60" mundial. A tabela, que não tem alterações no "top-10", continua a ser liderada pelo espanhol Rafael Nadal, seguido pelo sérvio Novak Djokovic, segundo classificado, e pelo suíço Roger Federer, terceiro.

A atualização desta segunda-feira foi negativa para todos os tenistas portugueses, que caíram um a quatro lugares, exceto Frederico Silva, que se manteve em 198.º. Pedro Sousa caiu dois, para 141.º. João Domingues perdeu um, para 171.º. Gonçalo Oliveira desceu três lugares, para 273.º.

João Sousa entra em ação no quadro principal do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, na terça-feira, às 6h00.