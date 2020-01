Halep volta a ultrapassar Osaka no terceiro lugar da hierarquia

A luta entre Simona Halep e Naomi Osaka pelo terceiro lugar do "ranking" WTA conheceu, esta segunda-feira, novo episódio.

A tenista romena voltou a ultrapassar a japonesa, com as duas a estarem separadas por apenas 65 pontos, no dia do arranque do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis.

A lista das 10 tenistas melhores do mundo, liderada pela australiana Ashleigh Barty, não apresenta mais alterações. No segundo lugar, a mais de 2.000 pontos de Barty, encontra-se a checa Karolína Plísková.

Esta atualização foi negativa para as três tenistas portuguesas no "top-1000". Francisca Jorge, a mais cotada, caiu um posto, para 567.ª. Inês Murta caiu dois, para 636.ª. Por fim, Maria Fonte desceu um, para 894.ª.