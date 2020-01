Gonçalo Oliveira desiste na primeira ronda do Challenger de Banguecoque

O tenista português Gonçalo Oliveira desistiu, esta segunda-feira, na primeira ronda do Challenger de Banguecoque, na Tailândia, quando perdia, por 0-6 e 1-4, frente ao colombiano Santiago Giraldo.

O encontro da primeira ronda do torneio, o segundo do circuito a disputar-se naquela cidade este ano, durou apenas 45 minutos. O português, 273.º classificado do "ranking" ATP, retirou-se lesionado e entregou a vitória a Giraldo.

Na segunda ronda, o 277.º tenista da hierarquia mundial irá defrontar o uzbeque Denis Istomin.