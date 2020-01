Risco elevado e tratamento indiferenciado nos jogos da "final four" da Taça da Liga

Os três jogos da "final four" da Taça da Liga, em Braga, são considerados "de risco elevado", para a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em conferência de imprensa, esta segunda-feira, o subintendente Pedro Colaço, do comando metropolitano de Braga, frisou que todos os jogos irão merecer, por igual, máxima atenção das forças de segurança:

"Por termos conhecimento profundo de todo o comportamento dos grupos organizados de adeptos das quatro equipas que estarão presentes nesta 'final four', entendemos que todos eles têm a mesma designação de risco elevado. Todos são tratados da mesma forma, sem exceção."

Nesse âmbito, está incluída a revista aos apoiantes das equipas, claques incluídas, de forma a evitar a entrada de dispositivos pirotécnicos no estádio. A diretora de competições da I Liga, Helena Pires, apelou à pontualidade dos adeptos, visto que "a revista será minuciosa".

Os adeptos de Braga e FC Porto ficarão na bancada poente, pelo que deverão aceder ao Estádio Municipal de Braga pela Avenida Olímpica. Os de Sporting e Vitória de Guimarães ficarão na bancada nascente e deverão tomar a Rua São Martinho, para entrarem no recinto.

Na final, os adeptos do vencedor da meia-final entre Braga e Sporting ficarão na bancada poente. Os apoiantes do vencedor do embate entre Porto e Vitória sentar-se-ão na bancada nascente do estádio.

O Braga-Sporting e o FC Porto-Vitória de Guimarães estão marcados para as 19h45 de terça e quarta-feira, respetivamente. Ambos terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.