Primeira final da Taça da Liga de futebol feminino vai ser jogada na Covilhã

A final da primeira edição da Taça da Liga de futebol feminino, programada para 21 de março, vai ser disputada no Estádio Municipal José Santos Pinto, na Covilhã, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“Já recebemos jogos internacionais de seleções e torneios de âmbito nacional e regional, mas esta é uma final que ficará para a história do futebol feminino, logo é especial para nós. Como vai juntar clubes femininos de primeiro nível e atletas de alta competição conhecidas, vai certamente mobilizar as gentes locais. Acredito que também nos ajudará a dinamizar ainda mais o futebol feminino a nível local”, afirmou ao ‘site’ da FPF Manuel Candeias, presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco.

Por seu turno, José Mendes, presidente do Sporting da Covilhã, aplaudiu a escolha do Estádio Municipal Santos Pinto que, no seu entender, “tem todas as condições para proporcionar um grande espetáculo às equipas de futebol feminino que chegarem à final”.

Esta final histórica vai colocar frente a frente os dois primeiros classificados da fase regular da competição, que está a ser disputada pelo Sporting de Braga (campeão nacional em título), o Benfica, o Sporting e o Futebol Benfica (Fófó).

José Mendes rematou que o estádio escolhido para acolher a final “é um recinto que, apesar de antigo, sofreu obras de remodelação importantes”, pelo que “está mais do que preparado para receber equipas de topo e muitos adeptos”.