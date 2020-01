O Paços de Ferreira anunciou que o Estádio Capital do Móvel estará esgotado para a receção ao Benfica no próximo dominog.

"O FC Paços de Ferreira informa que já não há bilhetes disponíveis no Estádio Capital do Móvel para o encontro com o SL Benfica", pode ler-se.

O estádio tem capacidade para cerca de nove mil espectadores e deverá ser o recorde de assistência desta temporada.