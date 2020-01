Negócios sem "médio termo" nas manchetes

Os negócios do Sporting neste mercado de inverno são grande destaque das manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

"Sporting não cede", garante "Record". O Manchester United terá de pagar 60+10 milhões de euros por Bruno Fernandes, caso contrário não haverá negócio. Manchester City quis saber como está o processo.

"Devolvido", titula "A Bola". Fernando regressa ao Shakhtar Donetsk sem ter jogado qualquer minuto pelo Sporting.

"O Jogo" analisa a quebra de rendimento do meio-campo do FC Porto: "Sem médio termo". Danilo está abaixo do normal nos duelos, desarmes e recuperações, e Uribe não chega aos números de Herrera.