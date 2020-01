Jesus. “Benfica está num patamar superior"

O treinador do Flamengo, na altura da partida para o Brasil, falou sobre o campeonato português.

Questionado sobre se a liga está entregue ao Benfica, que tem sete pontos de vantagem sobre o FC Porto na viragem para a segunda volta da I Liga, Jorge Jesus respondeu: “Não sei se está resolvido”.

No entanto, comentando a atual situação, o campeão brasileiro referiu que, na sua perspetiva, “o Benfica tem melhor qualidade individual”.

“No jogo com o Sporting, mesmo não sendo a melhor equipa coletivamente, os melhores jogadores têm grande importância nos momentos decisivos e foi isso que aconteceu. Acho que nesta altura o Benfica está num patamar superior”, acrescentou Jesus.

Apesar disso, o técnico refere que, em sua opinião, “as três principais equipas não estão tão fortes como estavam” há uns anos.

No regresso ao Brasil, onde vai voltar a treinar o Flamengo, Jorge Jesus deixa claros os objetivos para esta segunda temporada: “Ganhar o Brasileirão e a Libertadores. No ano passado faltou o Mundial de Clubes, mas defrontámos a melhor equipa da Europa. De qualquer forma, após esse jogo ficou logo um pacto com a equipa e o treinador de que voltaríamos para o ano”.