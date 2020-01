Braga quer aproveitar última oportunidade de vencer a Taça da Liga em casa

O treinador adjunto de Rúben Amorim, Micael Sequeira, realçou, esta segunda-feira, que o Sporting de Braga pretende derrotar o Sporting, na meia-final, de forma a chegar à final e poder aproveitar a última oportunidade de vencer a Taça da Liga na sua cidade.

"Temos noção de que é um jogo importante, perante um adversário muito difícil, e estamos muito motivados e muito confiantes de que a nossa identidade e forma de jogar nos permita levar à final. Tratando-se da última 'final four' na nossa cidade, sabemos o que implica ganhar ao Sporting: a oportunidade de disputar um título em Braga e com a nossa cidade. Isso era fantástico. Se não conseguirmos, será obviamente uma desilusão para nós", reconheceu, em conferência de imprensa.

Bruno Fernandes pode estar de saída do Sporting e, neste momento, está com um pé dentro e o outro fora da meia-final da Taça da Liga.

Micael Sequeira reconheceu que, "com Bruno Fernandes, o Sporting é muito mais forte" e revelou que a equipa técnica do Braga preparou o jogo a contar com a presença do capitão leonino em campo.

O treinador adjunto surgiu na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga porque os regulamentos da Liga impedem que Rúben Amorim, que não tem o nível IV de treinador, faça a antevisão do encontro.