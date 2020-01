SPAL vence em casa da Atalanta

A Atalanta perdeu, esta segunda-feira, em casa, com a SPAL, por 2-1, e falhou o ataque aos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa de Gasperini começou a vencer com um golo de Ilicic na primeira parte, aos 16 minutos, assistido por Duvan Zapata.

No entanto, a SPAL viria a virar o resultado na segunda parte, com golos de Petagna, aos 54 minutos, e Valoti, aos 60.

Com este triunfo, a SPAL deixou o último lugar da Serie A e ocupa o 18º lugar, com 15 pontos. Já a Atalanta continua no quinto lugar, com 35 pontos, a três da Roma, e com mais cinco do que o Cagliari.