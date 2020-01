Rui Faria deixa Al Duhail

O Al Duhail, do Catar, anunciou a saída do treinador português Rui Faria, que pediu demissão do comanto técnico da equipa.

"A administração do clube aceitou a renúncia do treinador por motivos pessoais. A administração agradece a Rui Faria e deseja-lhe sorte no próximo desafio", pode ler-se na breve nota.

Aos 44 anos, Rui Faria deixa o primeiro clube no qual foi treinador principal. Ao longo da carreira, Faria foi adjunto de Mourinho no União de Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter de Milão, Real Madrid e Manchester United.