Kompany repreende adeptos do Anderlecht por uso de pirotecnia

Vincent Kompany, capitão e um dos treinadores do Anderlecht, repreendeu fortemente os seus adeptos durante a partida frente ao Club Brugge.

Simon Mignolet, antigo guarda-redes do Liverpool e atualmente no Club Brugge, preparava-se para cobrar um pontapé de baliza quando os adeptos da equipa rival atiraram um petardo para o relvado, que rebentou junto ao guardião belga.

Kompany não hesitou e repreendeu a claque do Anderlecht, que atravessa um mau momento desportivo, no 9º lugar da tabela. O Brugge lidera de forma destacada, com 52 pontos, mais dez do que o segundo classificado.

Confira o momento: