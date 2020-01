Flamengo perde uma das grandes promessas para o Real Madrid

O Real Madrid anunciou a contratação do médio Reinier Jesus, do Flamengo, que assinou contrato de longa duração com os "merengues", até 2026.

De acordo com o comunicado, o brasileiro de 18 anos integrará a equipa B do Real Madrid quando terminar a particiapação no torneio pré-olímpico de sub-23.

Reinier foi lançado na equipa principal do Flamengo por Jorge Jesus na última época. Somou seis golos em 15 jogos disputados pela equipa principal e ajudou a conquistou o Brasileirão e a Libertadores.