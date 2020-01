Onde está o império empresarial de Isabel dos Santos em Portugal?

Na Galp, Isabel dos Santos tem uma participação indireta através da offshore Esperanza Holding B.V., sediada em Amesterdão, que detém 45% da Amorim Energia que, por sua vez, é proprietária de 33,3% da Galp. A petrolífera soma, também, a participação de 7,5% do Estado Português, um dos acionistas.

Em 2015, através da Winterfell Industries e por 200 milhões de euros, a empresária adquiriu a maioria do capital da Efacec, líder mundial no mercado de infraestruturas de carregamento rápido para veículos elétricos. Mário da Silva, um dos portugueses visados na mega investigação do ICIJ, passou então a presidir ao Conselho de Administração.

Nas telecomunicações, a ex-presidente da Sonangol detém uma participação na NOS. A entrada no setor ocorreu em dezembro de 2009 quando, através da Kento Holding Limited, adquiriu 10% da Zon Multimédia.

Três anos mais tarde, a Unitel International Holdings B.V. comprou 19,24% da operadora e a Sonaecom e Isabel do Santos tornaram pública a operação de fusão, que viria a dar origem à NOS, operadora controlada pela ZOPT, de que são acionistas a empresária angolana (50%) e o grupo português liderado Cláudia Azevedo (50%).

Na banca, Isabel dos Santos é a maior acionista do EuroBic, banco detido em 25% pela Santoro Financial Holding SGPS e em 17,5% pela FiniSantoro Holding Limited 17,5%, ambas com participação da empresária.

As informações recolhidas pelo ICIJ revelam que, em menos de 24 horas, a conta da Sonangol no Eurobic Lisboa foi esvaziada e ficou com saldo negativo no dia seguinte à demissão da empresária.