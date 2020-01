​Luanda Leaks. Sonae acompanha situação "com atenção e preocupação"

A Sonae "está a acompanhar" com "atenção e preocupação" as notícias veiculadas sobre o 'Luanda Leaks', que detalha esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos, nomeadamente devido às alusões feitas a administradores da NOS.



A operadora de telecomunicações NOS é controlada pela ZOPT, a qual tem como acionistas Isabel dos Santos e a Sonae.

Em comunicado, o grupo refere que, "face às notícias veiculadas nos últimos dias em diversos órgãos de comunicação social sob a designação 'Luanda Leaks', a Sonae vem por este meio comunicar que está a acompanhar a situação com atenção e preocupação, sobretudo dadas as alusões feitas a vários membros não executivos do Conselho de Administração da sua participada NOS".

O grupo liderado por Cláudia Azevedo explica que, "neste contexto, foi desde já garantido que os órgãos competentes da sociedade estão a avaliar a situação de forma rigorosa e com sentido de urgência".