​EuroBic corta relações comerciais com Isabel dos Santos

A medida é tomada na sequência das revelações do Luanda Leaks, uma investigação do consórcio internacional de jornalistas segundo a qual Isabel dos Santos desviou 115 milhões da Sonangol para uma empresa no Dubai.

A instituição bancária decidiu "encerrar a relação comercial com entidades controladas pelo universo da acionista Eng.ª Isabel dos Santos e pessoas estreitamente relacionadas com a mesma".

No comunicado divulgado esta segunda-feira ao final da tarde, o EuroBic acrescenta que, "no respeito pelos deveres de sigilo bancário a que o Banco está sujeito, apenas podemos esclarecer publicamente que os pagamentos ordenados pela cliente Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) à Matter Business Solutions respeitaram os procedimentos legais e regulamentares formalmente aplicáveis no âmbito da regular relação comercial existente entre este Banco e a Sonangol, designadamente os que se referem à prevenção do branqueamento de capitais".

O banco, de que Isabel dos Santos é acionista, adianta que vieram a público elementos que até à data desconhecia e anuncia a "realização imediata de uma auditoria" às transferências entre a Sonangol e a Matter.

A instituição vai também "remeter ao Banco de Portugal todo o processo em poder do EuroBic referente às operações envolvendo as quantias transferidas pela Sonangol para a Matter em novembro de 2017 bem como informá-lo das decisões tomadas".

O EuroBic demarca-se do escândalo Luanda Leaks e diz que o caso refere-se “à esfera de interesses e relações jurídicas da acionista Eng.ª Isabel dos Santos”.