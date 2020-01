Ana Gomes. "Não podemos continuar a pôr a cabeça na areia"

A imagem de Portugal está “na lama”, diz Ana Gomes esta segunda-feira no programa As Três da Manhã , onde foi entrevistada sobre o caso Luanda Leaks – a investigação jornalística internacional que revela como Isabel dos Santos conseguiu desviar, com a ajuda de personalidades portuguesas, 115 milhões de dólares para o Dubai.

Sem medo de usar as palavras, a ex-eurodeputada acusa “todos os responsáveis políticos” de Portugal de serem “absolutamente coniventes, quando não instigadores desta pilhagem organizada dos recursos do Estado angolano”.

Segundo a edição desta segunda-feira do jornal britânico “The Guardian”, o Fórum de Davos riscou o nome de Isabel dos Santos da lista de participantes. A reunião deste ano do Fórum Económico Mundial começa na terça-feira, na Suíça.







Leia toda a entrevista de Ana Gomes à Renascença:



Depois do que foi divulgado nas últimas horas, houve alguma coisa que a tivesse surpreendido?

Bom, há muitos detalhes que, não me surpreendendo propriamente, são novos para mim. Porque, de facto, eu não tinha acesso aos tais 700 mil documentos, tinha acesso a alguns.

De qualquer maneira, o que não é novo é o padrão de criminalidade, desde logo de desvio de recursos do Estado angolano para proveito de Isabel dos Santos e da sua clique – ela representa, no fundo, o pai e muita outra gente além da família. E também não é novidade que isto implica todo o tipo de criminalidade, não só face ao Estado angolano e às leis angolanas, mas também às leis portuguesas – porque por aqui é branqueado o dinheiro, os investimentos feitos aqui e daqui levados para outras atividades no resto do mundo são branqueados através de Portugal, de instituições financeiras e económicas portuguesas, incluindo algumas de que a senhora D. Isabel dos Santos é dona (em manifesto conflito de interesses). Isto, para além da criminalidade envolvida e, designadamente, a criminalidade fiscal qualificada no quadro da lei portuguesa.

Também não é novidade que boa parte dos homens e mulheres de mão da senhora D. Isabel dos Santos e da clique cleptocrática de Angola são portugueses. E são portuguesas também as autoridades que são cúmplices, também por omissão, tendo abdicado de regular, de supervisionar, de agir, incluindo pela via judicial, quando estava em causa punir e não manter a impunidade dos criminosos para esta panóplia de crimes envolvidos.

Portanto, eu só espero é que isto, de facto, tenha consequências também aqui, em Portugal, porque não há dúvida de que a roubalheira neocolonial que tem sido operada por esta cleptocracia de pilhagem dos recursos que tanta falta fazem ao sacrificado povo angolano contamina, contagia, ajuda a espalhar a corrupção e a criminalidade económica e financeira em Portugal. Isto tem que acabar!

No caso português, quem ou que entidades em concreto ficam em cheque?

Antes de mais, todos os responsáveis políticos, designadamente os que superintenderam a diplomacia portuguesa, que foram absolutamente coniventes, quando não instigadores desta pilhagem organizada dos recursos do Estado angolano. Eles sabiam, não podiam deixar de saber, não podiam ter a atitude que tiveram.

São sucessivos governos...

Sucessivos governos de todas as cores, incluindo do meu partido. Depois, as autoridades, como o Banco de Portugal, a CMVM, outros reguladores, que sabiam, que supervisionavam, no fundo, a criminalidade, designadamente no setor bancário. Eu digo supervisionaram, porque essas instituições fizeram inspeções, tinham documentada criminalidade e ajudaram a que ela continuasse, nada fazendo.

Depois, as próprias autoridades judiciais, que também sabiam – sobretudo, a partir da operação Furacão, tinham inúmeros dados de participação da senhora D. Isabel dos Santos e de elementos da sua clique no esquema de fraude fiscal qualificada, organizada que a operação Furacão permitiu desvendar, e escolheram nada fazer. Talvez porque acharam que tinha a sanção do governo angolano e do governo português, mas escolheram nada fazer.