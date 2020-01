Benfica contrata Samu ao Boavista e vai atrás de Helton Leite

O Benfica terá garantido a contratação de Samu ao Boavista e estará a preparar-se para fazer o mesmo com Helton Leite, de acordo com a informação avançada pelo jornal "O Jogo", esta segunda-feira.

Refere o jornal em causa que o Benfica pagou 800 mil euros ao Boavista por Samu, extremo português, de 18 anos, que já tem um jogo pela equipa principal dos axadrezados. Samu, que joga, principalmente, pela direita, deverá incorporar os sub-23 ou a equipa B do clube encarnado.

"O Jogo" revela, ainda, que o Benfica está próximo de fechar a contratação de Helton Leite. O guarda-redes brasileiro, de 29 anos, que já é um namoro antigo, é visto como possível concorrente direto de Vlachodimos para o que resta da temporada. A chegada de Helton Leite à Luz deverá empurrar Svilar ou Zlobin para o Bessa, por empréstimo.

Helton Leite chegou a estar perto do Benfica, no verão, mas uma lesão fez o negócio cair por terra. Agora que está a competir de novo - disputou os últimos três jogos pelo Boavista -, está de volta à agenda do Boavista.