Athletico Paranaense não esperará pelo Benfica para vender Bruno Guimarães

O Athletico Paranaense não vai esperar por uma proposta do Benfica, para vender Bruno Guimarães. Garantia dada pelo presidente do clube brasileiro, Mario Celso Petraglia, em declarações ao "Record".

"Não estamos à espera de um clube em particular, mas fecharemos com o primeiro [clube] que apresentar uma proposta que satisfaça as nossas pretensões", sublinha Petraglia, que também faz questão de esclarecer outro ponto: "Não estamos a fazer leilão pelo nosso jogador."

Petraglia confirma que o Atlhetico Paranaense recusou uma proposta do Benfica, de 20 milhões pela totalidade do passe de Bruno Guimarães, e que fez uma contraproposta: os mesmos 20 milhões, mas por 80%.

"Eles [Benfica] estão calados, não responderam. Devem ter desistido [de Bruno Guimarães]", conjetura o presidente do Athletico Paranaense.

O "Record" garante, contudo, que o Benfica não desistiu de Bruno Guimarães. Luís Filipe Vieira estará a preparar uma nova proposta, para contratar o médio brasileiro, de 22 anos, ainda em janeiro.

De acordo com o portal "Goal.com", no entanto, o Arsenal tenta adiantar-se e está disposto a fazer uma proposta de até 30 milhões de euros.



Bruno Guimarães disputou 84 jogos, marcou sete golos e fez três assistências, em três épocas pelo Athletico Paranaense. Está avaliado em 20 milhões de euros, de acordo com os dados do site Transfermarkt. Em dezembro, foi eleito o melhor do Brasileirão 2019 na sua posição.