Madonna cancela concerto deste domingo

A cantora Madonna cancelou o concerto que estava previsto para este domingo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

O anúncio foi feito nas redes sociais pela promotora Everything is New, sem, no entanto, avançar os motivos.

A promotora adianta que que o reembolso do valor dos bilhetes deverá ser solicitado a partir da 13h00 da próxima terça-feira, no ponto de venda onde foram adquiridos.

A cantora norte-americana tem ainda previstos concertos para os dias 21, 22 e 23 de janeiro, também no Coliseu de Lisboa.