Livre admite votar contra o Orçamento do Estado na votação final global

No Livre já se coloca a hipótese de votar contra na votação final global do Orçamento do Estado.

Na apresentação das moções no segundo dia do IX congresso do partido, o número dois do partido por Lisboa – e que seria o substituto de Joacine Katar Moreira caso esta renuncie ao mandato de deputada – defendeu um voto contra na votação final global do Orçamento do Estado. Para Carlos Teixeira, falta defesa da ecologia no texto do governo.

“Alguém tem de ser a voz dos que querem uma mudança de paradigma hoje, não no amanhã utópico. Alguém tem de ter a coragem de dizer […] que alguns aumentos no salário mínimo não bastam para aprovar um Orçamento do Estado”, defendeu o membro do partido, que entende que “o risco da destruição da mais importante área protegida europeia para a avifauna junto a Lisboa […] não vale um aeroporto”. “Mas pode bem valer um voto contra no Orçamento do Estado”, acrescentou o número dois do Livre por Lisboa.

As declarações de Carlos Teixeira acontecem no segundo e último dia de congresso do Livre, a decorrer em Lisboa. Apresentadas as moções, segue-se o período de discussão e eleição dos novos órgãos de direção do partido.