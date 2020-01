Joacine admite fazer cedências. Nova direção do Livre diz que entendimento só por milagre

A deputada Joacine Katar Moreira admitiu este domingo, no encerramento do IX Congresso do Livre, fazer “cedências” para entender-se com o partido.

Em declarações aos jornalistas no final do congresso, a deputada falou em disponibilidade para conversar com o grupo de contacto – o órgão dirigente do partido que foi eleito este domingo.

“Qualquer cedência da minha parte precisa de se no que diz respeito ao meu trabalho e precisa de ser, obviamente, na base da verdade absoluta. O que eu acho que não houve foi exatamente isso”, advertiu a deputada eleita pelo Livre que, nos últimos meses, entrou em rota de colisão com o partido. Este sábado, a deputada exaltou-se no seu discurso no congresso, e acusou a direção do partido de mentir.