Página da Associação Portuguesa de Árbitros pirateada em defesa de Rui Pinto

O site da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol foi alvo de um ataque informático. No site, foi colocada uma imagem de Rui Pinto, o rosto por detrás do Football Leaks e que está acusado de 90 crimes.

Às 15h40 deste domingo, a imagem ainda não tinha sido removida do site.

O ataque foi reivindicado por um grupo chamado Cyberteam no Twitter. No texto que acompanha a fotografia do pirata informático português, o grupo acusa as autoridades portuguesas de não investigar a corrupção no futebol português.