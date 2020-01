Isabel dos Santos desviou cerca de 100 milhões de euros da Sonangol para o Dubai

A empresária angolana Isabel dos Santos desviou 100 milhões de euros da Sonangol para a Dubai. A notícia está a ser avançada por um consórcio internacional de jornalistas, que em Portugal é integrado pelo Expresso.



Segundo o semanário, durante seis meses, entre maio a novembro de 2017, no último terço do seu mandato à frente da Sonangol, Isabel dos Santos fez com que a petrolífera estatal angolana para a qual tinha sido nomeada pelo pai, quando José Eduardo dos Santos era ainda presidente de Angola, transferisse pelo menos 115 milhões de dólares de fundos públicos para o Dubai.

Ainda segundo o Expresso, as verbas foram justificadas como pagamento de serviços de consultoria prestados à Sonangol. As transferências tiveram como destino uma conta bancária de uma companhia offshore, a Matter Business Solutions, controlada pelo principal advogado da empresária angolana, o português Jorge Brito Pereira, sócio da Uría Menéndez, o escritório de Proença de Carvalho.

Portugueses envolvidos

Também de acordo com o semanário, além de Jorge Brito Pereira, estará envolvida também outra portuguesa, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e única acionista da offshore no Dubai para onde foi transferido o dinheiro, bem como Mário Leite da Silva (CEO da Fidequity, empresa com sede em Lisboa detida por Isabel dos Santos e o seu marido) e Sarju Raikundalia (administrador financeiro da Sonangol).

Sobre a alegada participação de portugueses nesta operação, a antiga eurodeputada socialista Ana Gomes considera "completamente imoral, a título pessoal ou no quadro de empresas, que portugueses colaborem" na transformação de Portugal numa "lavandaria da criminalidade que rouba Angola".



"Racismo e preconceito", diz Isabel dos Santos

Isabel dos Santos já reagiu à publicação destas notícias, considerando que se trata de racismo e preconceito, através da rede social Twitter.

“A minha ‘fortuna’ nasceu com meu caracter, minha inteligência, educação, capacidade de trabalho, perseverança. Hoje com tristeza continuo a ver o ‘racismo’ e ‘preconceito’ da Sic e Expresso, fazendo recordar a era ‘colônias’ em que nenhum africano pode valer o mesmo que um ‘Europeu’”, escreve a angolana.