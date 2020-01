Faturas, ordens de pagamento, mails e contratos. Luanda Leaks reúne 715 mil documentos

Luanda Leaks é o mais recente dossier divulgado pelo Consórcio Internacional de Jornalismo de Investigação (ICIJ), que integra vários órgãos de comunicação social, entre os quais o Expresso e a SIC. De acordo com as notícias agora avançadas, o consórcio analisou, ao longo de vários meses, 356 gigabytes de dados relativos aos negócios de Isabel dos Santos entre 1980 e 2018, que ajudam a reconstruir o caminho que levou a filha do ex-Presidente angolano a tornar-se a mulher mais rica de África.

São 715 mil documentos, entre os quais e-mails, contratos, auditorias, e contas que foram obtidas por uma plataforma de denunciantes em África (PPLAAF), que depois foi partilhada com a ICIJ. A documentação evidencia, entre outras, faturas e ordens de pagamento que atestam a transferência de 100 milhões de euros (115 milhões de dólares) da Sonangol para uma empresa offshore no Dubai.