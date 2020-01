Hóquei em patins. Próximo Europeu vai ter nova arrumação de equipas

A CERH, organismo que lidera o hóquei em patins na Europa, divulgou as novidades para o próximo Campeonato da Europa da modalidade.

Os 12 apurados para o França 2020 vão dividir-se em dois Grupos: no A ficam os seis melhores classificados do Euro 2018 (Espanha, Portugal, Itália, França, Suíça e Andorra); no B ficam os seis piores classificados (Alemanha, Inglaterra, Áustria, Holanda, Bélgica e Israel).

Após uma primeira fase, onde as equipas jogam todos contra todos, avança-se para três fases distintas a eliminar:

Os quatro primeiros classificados do Grupo A vão decidir o campeão europeu, num formato de final four (meias-finais e final);

Os dois últimos do Grupo A vão defrontar os dois primeiros do Grupo B, também num formato de final four. Os dois finalistas garantem a presença no Grupo A, no Euro 2022;

Os últimos quatro classificados do Grupo B vão fazer uma eliminação para decidir as posições entre o 12.º e o 9.º posto.

A prova vai decorrer entre 6 e 13 de junho de 2020, no Vendéspace, em La Vendée.