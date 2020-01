Betinho teve alta hospitalar

O basquetebolista Betinho Gomes, do Benfica, teve alta hospitalar ainda este sábado depois da queda que sofreu no jogo contra o FC Porto.

Segundo a Lusa, o jogador realizou exames de diagnóstico complementares no Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, depois de ter sido imobilizado, com queixas na zona cervical.

Betinho acabou por regressar ao local de estágio da equipa do Benfica, mas continua sob observação dos médicos e é certo não vai estar no jogo da final da Taça Hugo dos Santos contra a Oliveirense.